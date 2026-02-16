Анализируем итоги 1454-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись на фронте в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее - в районе Удачного и Новониколаевки.

Также российские войска продвинулись в Ступочках под Константиновкой и в Закотном на Лиманском направлении.

Deep State подтвердил контратаки ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, о которых уже несколько дней пишут российские паблики. Сообщается, что украинская армия продвинулась в районе Вербового - оттеснив россиян от Новоалександровки.

Контратаки ВСУ в Запорожской области не являются полноценным контрнаступлением, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец. По его мнению, это атаки в тактической зоне с целью затормозить наступление российких войск.

По данным Машовца, на отдельных участках ВСУ смогли отбросить российские передовые подразделения, местами на несколько километров, вернуть контроль над рядом населенных пунктов и стабилизировать линию фронта.

При этом Машовец подчеркивает, что эти действия не следует называть контрнаступлением. По его оценке, речь идет о стабилизирующих мерах в пределах тактической зоны, без признаков глубоких прорывов, охватов или выхода в оперативный тыл противника. Основная задача - затормозить российское продвижение и сорвать планы по выходу на выгодные исходные рубежи.

Эксперт указывает на ряд факторов, которые не позволяют говорить о переходе к крупной наступательной операции со стороны ВСУ. Среди них — ограниченность ресурсов, отсутствие превосходства в воздухе и артиллерии, а также наличие у российской стороны оперативных резервов, которые при необходимости могут быть переброшены с соседних направлений.

По оценке Машовца, максимальное значение нынешних действий ВСУ заключается в срыве графиков подготовки возможной российской Орехово-Запорожской операции. Именно этот результат он считает главным на текущем этапе, подчеркивая, что пока речь идет исключительно о сдерживании и выравнивании ситуации, а не о стратегическом переломе.

Переговоры в Женеве

Завтра в Швейцарии начинается очередной раунд переговоров по Украине. Делегация Киева уже выехала в Женеву.

Что касается российской делегации, то в нее, как оказалось, вошел глава ГРУ Костюков - хотя российскую делегацию возглавит Мединский.

Напомним, что Костюков ранее возглавлял делегацию РФ в Абу-Даби. Затем произошло покушение на его заместителя в Москве и Кремль объявил, что делегацию в Женеве возглавит Мединский. Но, как оказалось, глава ГРУ также едет на переговоры. Что указывает на высокую заинтересованность Кремля в их продолжении.

По словам спикера Кремля Пескова, "круг обсуждаемых вопросов будет шире, чем в Абу-Даби, включая тему территорий". А замглавы МИД РФ Рябков сказал, что российская делегация будет действовать "в рамках пониманий Анкориджа". По данным СМИ, в Анкоридже Трамп и Путин договорились о завершении войны после вывода ВСУ из Донбасса, что отвергает Зеленский.

Также в российскую делегацию войдет замглавы МИД РФ Галузин. Накануне переговоров он сказал, что Россия может остановить удары по Украине в день выборов, если они будут объявлены.

Однако далее Галузин заявил, что для проведения выборов в Украине нужно ввести "внешнее управление" под эгидой ООН (о чем заявлял Путин в марте 2025 года).

"Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления. Такой шаг позволит провести в Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве", - заявил Галузин.

Другими словами, исходя из того, что сказал Галузин, в Москве видят следующую схему проведения выборов: сначала вводится "внешнее управление", затем проводятся выборы, в день которых Россия готова прекратить обстрелы (то есть, исходя из этого, боевые действия в период предвыборной кампании и сразу после нее прекращаться не будут).

Понятно, что от этого наверняка откажутся украинские власти. Да и Трамп в марте прошлого года критиковал идею внешнего управления, после того, как ее высказал Путин.

Зеленский накануне переговоров также повторил максималистские позиции. На Мюнхенской конференции он вновь дал понять, что не собирается выводить войска из Донецкой области ради скорейшего завершения войны. "Никто не хочет воевать годами: я не хочу, наши люди не хотят. Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира", - заявил Зеленский.

При этом он готов рассмотреть предложение США о "свободной экономической зоне".

"Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Но это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией. Мы не можем просто уйти. Там живут 200 000 украинцев. Это наша земля. Мы не можем просто сбежать. Мы не сбежали в первый день этой войны, так почему мы должны сделать это сегодня? Мы не слышим никаких компромиссов со стороны России. Мы хотим услышать что-то от них", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в мирном процессе.

"Мы искренне надеемся, что трехсторонние переговоры на следующей неделе будут серьезными, содержательными, полезными для всех нас, но, честно говоря, иногда кажется, что стороны говорят о совершенно разных вещах. Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России", - сказал украинский президент на Мюнхенской конференции.

Ранее СМИ писали, что США требуют от Киева согласиться на вывод войск из Донбасса. А в пятницу Трамп призвал Зеленского ускориться по заключению мирной сделки.

Напомним, что накануне вышла статья известного журналиста Саймона Шустера, который написал о расколе в украинском руководстве по поводу вывода войск из Донецкой области. По его данным, "двое советников" Зеленского допускают "самую тяжёлую уступку - отказ от контроля над частью территорий Донецкой области".

Имена этих советников Шустер прямо не называет, но отмечает, что новый глава Офиса президента Кирилл Буданов более склонен к компромиссам по территориальному вопросу, чем прежняя команда (надо полагать - Ермак). Также, как мы уже писали, в политкругах ходят слухи, что за компромиссы выступает и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (хотя, близкие к нему люди это отрицают).

Шустер пишет, что часть окружения Зеленского тревожится: если войну не удастся завершить этой весной, Украине придется пережить еще годы боевых действий. Однако, Зеленский, в комментарии Шустеру, прямо высказался против территориальных компромиссов. Он выступил за продолжение войны, если мирный договор будет, с его точки зрения, "плохим".

Впрочем, эта позиция президента Украины не является новостью. Новость в том, что, если верить Шустеру, часть его ближайшего окружения с ним в этом вопросе не согласна. И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны.

Однако, это возможно только в случае серьёзного давления Трампа на Зеленского.

Президент США уже фактически прямо дал понять, что сейчас мяч на стороне украинских властей, призвав Зеленского пойти на сделку иначе он "потеряет прекрасный шанс на мир".

Впрочем, такой призыв сам по себе вряд ли поменяет позицию президента Украины. Судя по сигналам с Банковой он совсем не воспринимает ситуацию продолжения войны как катастрофу: европейцы выделяют деньги, США продолжают поставки оплачиваемого Европой оружия, а также развединформации, фронт не рушится, в энергетике тяжелая ситуация, но весна близко.

Поэтому тезис "если сейчас не заключить мир, то война затянется надолго" для Зеленского не является аргументом идти на уступки по Донбассу.

Другой была бы ситуация, если б Трамп предпринял практические меры давления. Например - прекратил бы поставки развединформации и оружия (даже за деньги). В таком случае, вместе с позицией части окружения Зеленского, это могло бы побудить Киев изменить подход к территориальному вопросу. Но пока никаких признаков того, что Вашингтон готов пойти на это нет. Наоборот - в последние дни представители и НАТО, и США, постоянно подчеркивают, что поставки оружия продолжатся.

Более того, по ряду вопросов американцы сейчас идут на существенные уступки Киеву, облегчая ему задачу получения финансирования. Например, по условиям МВФ (определяющее влияние на позицию которого оказывают Штаты).

Как заявила в субботу премьер Свириденко, Фонд снял требование по повышению налогов для открытия новой кредитной программы. Не сказать, что данное условие для украинских властей было трудновыполнимым - для этого нужно было лишь найти 226 голосов в Раде, что обычно у Банковой по важным вопросам получается.

Однако, из-за негатива в обществе, проталкивание этой темы создавало для Зеленского и его правительства определенный политический дискомфорт. Поэтому они давно просили МВФ это требование снять (а точнее - перенести на будущее). И Фонд (читай - американцы) решил пойти навстречу.

То есть в целом ситуация по переговорам остается пока в тупиковой ситуации - американцы убеждают Зеленского пойти на уступки. Но Зеленский не видит ни одной причины, по которой ему на это нужно соглашаться.

Итоги Мюнхенской конференции

Если подытожить заявления европейских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, то их стратегию, в условиях резкого изменения геополитического курса США, можно описать в трех пунктах.

Первый – Трамп враг. Европа должна готовиться к "стратегической автономии" и меньше зависеть от Штатов.

Второй – Путин враг. Европа должна готовиться к противостоянию с Россией (вполне вероятно, без помощи США).

Третий – прекращение войны в Украине означает для Европы угрозу нападения на нее со стороны РФ. А потому с миром торопиться не нужно, а следует продолжать давление на Москву, пока она не будет полностью истощена в военном плане и в экономическом.

Между тем, такой подход несет грандиозные риски для самих европейцев, фактически ставя их перед угрозой "войны на два фронта". При том, что стратегия Трампа по Европе уже вполне понятна.

Европейский союз является вторым после Китая конкурентом США на мировом рынке. Не случайно Трамп постоянно говорит, что ЕС был создан, чтоб "уничтожить США". В связи с яркой "европофобией" Трампа появилась теория, что президент США хочет "бросить Европу", "отозвать гарантии безопасности НАТО" или даже "поделить" Евросоюз с Путиным. Мол, "я заберу Гренландию, а ты отжимай Прибалтику".

Однако нет ни единого признака, который бы на это указывал.

Трамп, безусловно, не скрывает своих претензий к европейцам, считая их "нахлебниками", которые привыкли только зарабатывать на союзе с США, но ничего в него со своей стороны не вкладывать. Также он навязывает европейцам неравноправные торговые соглашения и демонстрирует открытую враждебность как к европейских институтам, так и к отдельным европейским странам.

Но делает он это явно не для того, чтоб "делиться" контролем над Европой с Путиным. Он хочет превратить Европу в своей вассалитет и, фактически, в колонию, используя ее зависимость от американцев в сфере безопасности. И потому от НАТО США отказываться не собираются, так как это для них эффективный инструмент поддержания своего доминирования в Европе.

Европа, в рамках данной концепции, во всем должна идти американским курсом и тратить деньги на американские товары. Поэтому Трамп постоянно побуждает европейцев отказаться от покупки российских энергоносителей. Европейскую "корову" он хочет доить самостоятельно, а не в паре с Путиным или, тем более, с китайцами.

В Европе есть точка зрения, что можно убедить Трампа воспринимать их как пусть младших, но полезных партнеров в рамках "глобального Запада". Особенно активно пытаются продвигать эту тему британцы и ряд европейских политиков вроде Мерца.

Однако, Трамп, хоть и принимает с удовлетворением их "дары" в виде, например, увеличения военных расходов, но не хочет ничего существенного давать взамен, считая, что "ядерный зонтик" США над НАТО и без того большая услуга, за которую европейцы обязаны "по гроб жизни".

Европа, как единый сильный субъект, для американцев, в рамках "новой геополитики Трампа", абсолютно не нужна, так как сохраняет, по крайней мере теоретическую, возможность для собственной, отличной от Вашингтона, геополитической и геоэкономической игры.

Следовательно, в интересах Вашингтона, ослаблять ЕС и поощрять в нем внутренние трения. Вплоть до развала Евросоюза. Ставить по отдельности европейские страны в полную зависимость американцам гораздо легче, чем "нагибать" весь ЕС целиком.

На это также накладывается и идеологическое противостояние между "правым" Трампом и леволиберальными элитами ЕС. В связи с чем у многих в Европе есть надежда, что если к власти в Вашингтоне вернутся "идеологически родственные" демократы, то все станет "как при дедушке Байдене". Но, во-первых, далеко не факт, что Трамп потеряет власть в ближайшее время. А во-вторых, если и потеряет, то не факт, что его преемники (кто бы ими ни был) вернутся к прежней политике, если новый курс Вашингтона покажет свою эффективность в плане усиления американского доминирования в мире и укреплении экономики Штатов.

А с точки зрения этих целей, полная зависимость Европы от Америки Вашингтону предельно выгодна.

Потому перед европейцами стоит выбор - согласиться на роль американской колонии с постепенно деградирующей экономикой и демонтажем социального государства, в том числе из-за увеличения военных расходов (за счет чего Трамп будет делать "Америку снова великой"), или организовать сопротивление новому курсу Вашингтона.

И если будет сделан выбор в пользу последнего варианта, то тогда встанет вопрос и по войне в Украине, и по отношениям с Россией.

Главным геополитическим последствием войны в Украине стало резкое сближение Европы с США и резкое ухудшение отношений Европы и России.

Но в новых условиях, когда для Евросоюза политика Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу, логична была бы, как минимум, нормализация отношений европейцев и Москвы, и, как важнейшее условие этого - завершение войны в Украине.

Потому что в противном случае Европа окажется в состоянии войны на два фронта, что станет для нее катастрофой (подробнее об этом мы писали здесь). А продолжение войны в Украине и порождаемый ею рост напряженности в отношениях Европы и России вообще обнуляет возможность противостояния европейцев политике Вашингтона, так как резко усиливает их зависимость от военной поддержки Штатов.

К слову, именно поэтому сторонники "ястребиной" линии в Вашингтоне считает завершение войны в Украине для США не выгодным. Так как ее продолжение, во-первых, все сильнее привязывает европейцев к американцам из-за страха перед РФ и, а во-вторых, сдерживает потенциальную активность России на других направлениях (Ближний Восток, Латинская Америка), ослабляя и истощая ее, а также дает повод для давления на Москву, ограничивая, например, через санкции ее экспорт, расчищая мировой рынок для американских энергоносителей. В том числе и препятствуя возвращению российских нефти и газа на европейский рынок.

Однако, и Украине, и России, и Европе сильно повезло, что лично Трамп хочет войну поскорее закончить.

Причины такого выбора президента США носят как стратегический характер (намерения получить, как минимум, нейтралитет Москвы в противостоянии США с Китаем и избежать угрозы эскалации в отношениях с РФ вплоть до ядерной войны), так и тактический (заработать очки на завершении войны в Украине перед выборами в Конгресс, освоить 200 млрд размороженных в рамках "мирной сделки" российских активов, запустить бизнес-проекты с РФ, завлечь Путина в Совет мира).

Подобный подход не разделяется многими в администрации Трампа и в Республиканской партии, где есть сильное лобби ВПК и нефтегазового бизнеса. Но пока президент США стоит на своей позиции и американский госаппарат, пусть и со скрипом, но вынужден идти в том же направлении.

Однако проблема в том, что ни Европа, ни Украина, ни Россия, этим невероятным везением не торопиться воспользоваться, чтоб поскорее закончить войну.

Европа пока что остается в рамках прежней теории "нам выгодно продолжение войны, иначе после ее окончания Путин сразу на нас нападет". И даже все более очевидная угроза со стороны Трампа пока не приводит к смене этой концепции. Судя по публичной риторике Европа и Россия вообще чуть ли не на пороге войны друг с другом стоят. Европейцы строят планы по вводу войск в Украину и по блокаде Балтики с перехватом танкеров с российской нефтью (что и может стать поводом для военного столкновения), а российские эксперты обсуждают ядерные удары по Парижу.

Европейские СМИ по-прежнему пестрят прогнозами про скорую войну с России, что работает в целом в пользу "колониального" курса Вашингтона, так как страх перед РФ усиливает зависимость Европы от военной поддержки американцев. И чем больше этот страх, тем на большие уступки американцам готовы будут идти европейцы.

Правда, после истории с Гренландией в Европе начали раздаваться голоса о необходимости более жесткой позиции в отношениях с Трампом, а также о диалоге с Москвой, но они пока являются единичными.

Теперь о позиции России. Она вроде как готова завершать войну, но только на так называемых "условиях Анкориджа", включая вывод украинских войск из Донецкой области. Логика Кремля понятна – воспользоваться желанием Трампа как можно скорее достичь мирной сделки и побудить его ради этого надавить на Киев.

Но если этого не произойдет (а без принуждения со стороны Вашингтона практически нет шансов на то, что украинские власти на подобные условия согласятся) и переговоры затянутся, то, со временем, велика вероятность, что Трамп перейдет на позиции "ястребов" в своем окружении (а они, по большому счету, сейчас и определяют внешнюю политику США), которые его убедят, что войну останавливать в Украине вообще-то Америке не выгодно, а нужно ее использовать для давления на Россию и для ее ослабления.

С учетом такой угрозы перед Кремлем по-прежнему стоит выбор – либо воевать до "журавля в небе", либо, если станет понятно, что Трамп не готов давить на Киев, согласиться на "синицу в руках". То есть - на остановку войны по линии фронта, постаравшись взамен на такой "подарок к выборам в Конгресс" получить (пока это ещё в принципе возможно) от Трампа в моменте сразу максимум бонусов и уступок (отмена санкций, признание российской юрисдикции над захваченными территориями и прочее), используя это для укрепления своего экономического и геополитического положения. В том числе и с учетом того, что в США в любой момент может победить концепция "ястребов" и Вашингтон перейдет к фронтальному противостоянию с Москвой, для подготовки к которому России и нужно прекращение войны. Оно же откроет дорогу и к нормализации отношений с Европой.

Пока, правда, нет признаков того, что Кремль готов сыграть в такое "геополитическое айкидо".

Хотя прецеденты в истории были.

Подобным образом поступил Сталин в 1940 году: в виду необходимости подготовки к войне с главным противником (Германией) он быстро завершил войну с Финляндией путем отказа от достижения своей цели-максимум (контроль над всей страной, для чего ему пришлось бы воевать еще долго и с большими потерями), удовлетворившись программой-минимум – отодвиганием границы от Ленинграда.

Но на данный момент, повторимся, тактика РФ другая - там ждут, что Трамп все ж таки надавит на Киев и заставит украинские власти выполнять "аляскинские соглашения". И шансы пока на это выглядят не нулевыми. Но если станет понятно, что этого не происходит, тогда Москва, вероятно, и будет определяться с новой тактикой и стратегией.

Что касается Киева, то еще со времен Майдана и аннексии Крыма основой внешнеполитической стратегии украинских властей была ставка на недопущение каких-либо договоренностей Запада и России. Считалось, что чем хуже отношения Запада с Москвой, тем больше США и Европа будут поддерживать Украину. А если западники и россияне начнут друг с другом о чем-то договариваться, то, как считалось, точно "за счет Украины". После начала полномасштабной войны (одной из причин которой, к слову, как раз и стало нарастание противоречий РФ и Запада) эта стратегия окончательно закрепилась в качестве главного постулата. Поэтому любые попытки диалога Запада с РФ в Киеве воспринимали (и воспринимают) в штыки, а любое обострение в отношениях между ними – с воодушевлением. Поэтому нынешняя ставка в Киеве как раз и делается на то, что переговоры затянутся, а республиканские "ястребы" подтолкнут Трампа к полномасштабному противостоянию с РФ, либо, как минимум, Трампа затянут выборы в Конгресс и прочие внутренние проблемы, которые заблокируют любые улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона и они, по инерции, будут продолжать двигаться в логике наращивания конфронтации.

Однако, в реальности, подобная стратегия крайне опасна для Украины. Так как, во-первых, пролонгирует разрушительную и кровавую войну на неизвестный срок. А во-вторых, учитывая нарастающее геополитическое напряжение, может привести к совсем уже радикальным сценариям эскалации вплоть до ядерного. Что станет для Украины настоящей катастрофой.

Поэтому единственной реальной гарантией безопасности для Киева является стратегическая нормализация отношений Европы и России, в результате которой Украина перестанет быть полем геополитической битвы и получит возможность спокойно жить и развиваться в мире с соседями.

Впрочем, повторимся, пока до нормализации отношений Европы и России очень и очень далеко. Процессы, скорее, идут в ровно обратном направлении. Хотя, с учетом грандиозных геополитических перемен в мире, разворота курса и Москвы, и европейцев навстречу друг другу на 100% исключать нельзя. Тем более, что альянс России и ЕС - это естественный союз, который взаимно усиливает и взаимно дополняет обе стороны. О нем говорят уже давно. Однако, огромными препятствиями были сначала идеологические разногласия, а потом и противостояние вокруг Украины. Но в новом мире "геополитики Трампа" идеология уже явно отходит на второй план. Остается война в Украине, скорейшее окончание которой и может дать старт процессу завершения российско-европейского противостояния.

Конечно, такой разворот будет осуществить крайне сложно. В том числе и потому, что Евросоюз не един и какие-либо резкие перемены ему даются с огромным трудом.

Также это потребует и движения со стороны России навстречу Европе. Что тоже непросто. Не говоря уже о сложностях процесса договоренностей между Украиной и Россией об условиях мира и о послевоенном сосуществовании.

Но альтернативы этому в виде продолжения войны в Украине и российско-европейской конфронтации с угрозой эскалации предельно плохи и для Украины, и для Европы, и для России.

Почему арестовали Галущенко

Вчера НАБУ сняло с поезда экс-министра энергетики Галущенко, а сегодня сообщило ему о подозрении.

Его подозревают в участии в преступной организации и легализации средств в рамках "дела Миндича" о хищениях на энергетике.

Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов "инвестиций". Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди "инвесторов" фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-чиновника.

По версии следствия, через доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии. Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах.

Теперь Галущенко объявили подозрение по статьям о создании преступной организации и легализации доходов.

Политически это означает, что давление на Зеленского со стороны антикоррупционных органов через возбуждение уголовных дел против его соратников не поставлено на паузу, а продолжает развиваться с перспективой расширения.

Примечательны при этом два момента.

Во-первых, Галущенко, судя по озвученной НАБУ ещё в ноябре фабуле дела "Мидас", является одним из ключевых фигур в коррупционных схемах в энергетике и больше о них знает разве что Миндич.

Во-вторых, Галущенко засветился как участник схем в самом начале скандала, тогда же был отправлен в отставку, однако с тех пор три месяца спокойно гулял на свободе и ни о каких действиях в отношении него слышно не было. И тут вдруг НАБУ о нем вспомнило. Ходят слухи, что Галущенко был предупрежден о готовящемся подозрении, а потому и попытался покинуть страну, но был задержан.

То есть в целом ситуация выглядит как реализация некоего сценарного плана, режиссеры-постановщики которого берегли акт с Галущенко "про запас" и теперь дали команду его сыграть.

Относительно того, кто дал команду и зачем, в украинских политкругах как и прежде обсуждаются две версии.

Первая - команду дали американцы в рамках политики принуждения Зеленского к принятию согласованных Трампом и Путиным в Анкоридже условий мирного соглашения (включая вывод украинских войск из Донбасса). Сторонники данной версии обращают внимание на то, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров по завершению войны в Женеве и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу и дал понять, что готов воевать до "победного конца". По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время.

Вторая версия гласит, что коррупционный скандал против Зеленского раскручивается не Трампом, а наоборот - его противниками: людьми и структурами, ранее связанными с Демпартией США, а теперь перешедшими под патронат Европы (грантовые организации, связанные с ними политики и СМИ, ключевые сотрудники антикоррупционных органов плюс ряд оппозиционных деятелей вроде Порошенко, с которыми у этих сил ситуативная "антизеленская коалиция"). Их цель - принудить Зеленского переформатировать парламентское большинство, создать новое правительство под контролем "коалиции", а также передать в ее руки освоение потоков в наиболее "хлебных" отраслях вроде энергетики и оборонки. То есть, побуждают президента либо согласиться на роль "английской королевы", де-факто отказавшись от власти, либо уйти в отставку де-юре. Но так как Зеленский ни того, ни другого делать не хочет, то давление на него продолжается.

Если Зеленский не пойдет навстречу пожеланиям сценаристов (вне зависимости от того, какая из двух версий по ним верна), следующим актом пьесы по логике должно стать вручение подозрения ещё одному оставленному "про запас" фигуранту - Ермаку, а также, возможно, Шефиру (к которому НАБУ и САП уже подобрались через близкого к нему депутата Киселя). А если и это не сработает, тогда, не исключено, удар будет нанесен уже непосредственно по Зеленскому. Тем более, давно ходят слухи, что на записях, сделанных в квартире Миндича, есть и голос, похожий на голос президента.