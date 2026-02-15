Миграционная служба штата Миннесоты задержала гражданина Украины, приехавшего в США по официальной гуманитарной программе.

Об этом пишет местное издание Daily Beast.

39-летний Дмитрий Кулик сообщил, что агенты миграционной службы остановили его 1 января на парковке торгового центра, где он забирал заказ. По словам украинца, во время задержания один из силовиков начал смеяться, а на вопрос о причине ответил, что поддерживает Россию и хочет её победы в войне.

“Я надеялся найти мир в Америке. Я сделал всё, что требовало правительство и не понимаю, почему я за решёткой”, – заявил Кулик, который сейчас находится в тюрьме округа Кандиохи.

Мужчина приехал в США в конце 2023 года вместе с женой и дочерью по программе поддержки украинцев. После истечения срока разрешения на пребывание он подал документы на его продление. Заявления его жены и дочери были одобрены, обращение Дмитрия находится на рассмотрении.

Адвокат пострадавшего Юлия Бикбова утверждает, что у её клиента нет судимостей и он своевременно предоставил все необходимые документы. На момент выхода публикации в миграционной службе комментариев не предоставили.

