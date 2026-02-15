В США застрелили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш. В убийстве подозревается ее бывший парень.

О произошедшем сообщил брат погибшей Михаил на своих страницах в соцсетях.

По его словам, преступление совершил 25-летний американец Калеб Гайден Фосно, который приехал в дом Екатерины в Северной Каролине из Огайо и ворвался внутрь, угрожая огнестрельным оружием. В доме находились сама Екатерина, её младшие братья и сестры, а также её новый молодой человек.

"Около 7 утра её бывший парень, мужчина, который проехал семь часов из Огайо, ворвался в её квартиру, где она присматривала за нашими младшими братьями и сестрами. Он заставил одного из наших братьев или сестер разбудить её, а затем застрелил её в постели, лишив жизни. Он также застрелил её парня, который спал рядом с ней”, – пишет Михаил.

После этого Фосно покинул место преступления, однако вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.

Екатерина Товмаш проживала в США около двух лет. После начала полномасштабной войны с РФ она переехала в США из Белой Церкви Киевской области.

Екатерина Товмаш. Фото: Телеграм

Калеб Гайден Фосно. Фото: Телеграм

