В штате Северная Каролина принят "закон Ирины", названный в память об убитой в метро Ирине Заруцкой, беженке из Украины.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Документ, подписанный губернатором Северной Каролины Джошем Стайном, запрещает безналичный залог по ряду преступлений, связанных с насилием, и для большинства рецидивистов. Кроме того, перед выходом под залог обвиняемые должны будут проходить психологическое обследование.

Напомним, Заруцкую зарезал ранее судимый Декарлос Браун, страдающий психическими расстройствами, но, несмотря на это, регулярно выпускавшийся на свободу.

Стоит отметить, что подписавший закон губернатор – член Демократической партии США, но поддержал законопроект, внесённый республиканцами, поскольку документ "предписывает судебным органам уделять особое внимание лицам, которые могут представлять повышенный риск насилия".

Напомним, после убийства Заруцкой украинка пожаловалась на плачевное положение беженцев в США.

