Украинские беженцы, приехавшие в США по временной программе, оказались в подвешенном состоянии, сообщила живущая в Шарлотте (именно с этом городе убили Ирину Заруцкую) украинка Екатерина Панова.

По ее словам, погибшая, "как сотни тысяч украинцев, проехала по программе U4U, по временному паролю, и потом, возможно, получила временный статус TPS (temperary protection status)".

"И то, и другое сейчас для украинцев в США и подвисло, на паузе. Украинцам эти статусы не продляют, но и не отменяют. Украинцы дисциплинировано платят госпошлины, подаются на продление статусов, ждут – а иммиграционная служба делает вид, что их не существует и ничего не было. Честные работящие законопослушные украинцы теряют разрешение на работу, и их мучают неопределенностью. Одна моя знакомая приехала в Шарлотт после полномаштабной войны в 2022, работала швеей в Macy's, у нее дочка - тяжелый инвалид. Разрешение на работу истекло, новое не продлили. Потому с работы ее выгнали. Она перебивается теперь уборками, за кэш, неофициально. Раньше платила налоги, а теперь не будет. Офигенно придумали наши государственные мужи, правда? Таких людей я знаю тысячи", – написала Панова в Фейсбуке.

Также она раскритиковала социальную и правоохранительную систему США.

По ее словам, она раньше жила в Нью-Джерси, где ее арестовали и посадили в психбольницу.

"Меня арестовали на глазах у моих детей в Нью-Джерси во время ковида. За прогулку. Потому что старый пердун решил, что на холме нам опасно, и он сейчас поиграет в героя и спасет меня, "девицу в беде"… Меня продержали в полицейском участке много часов без воды и не разрешали позвонить адвокату, потому что им не понравилось, что я не хотела "спасаться" и снимала их на телефон. Потом полицейские меня отправили в психушку на 12 часов, чтобы я точно усвоила, что если тебя хотят спасать, то сопротивляться не нужно. В психушке было очень страшно. Там были буйные наркоманы и алкоголики. Люди с психиатрическими болезнями. Люди, как Декарлос Браун, который убил Ирину. Бессмысленные аресты и бессмысленные госпитализации здоровых людей в психушки - это реальная и очень комплесная проблема, и на этом заработывают большие деньги (я лично рассталась с десятками тысяч долларов из-за того приключения, в том числе мне самой же пришлось оплатить мое принудительное пребывание в психушке!). Решать эту проблему невыгодно. Выгодно, наоборот, усугублять и требовать больше арестов, больше полиции и больше психушек", – написала Панова.