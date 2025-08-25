Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев. Речь идет, в частности, о выплате 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.

Об этом он сам сообщил на брифинге.

"Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положены только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" положены только тем украинцам, которые работают. То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - заявил Навроцкий.

Закон о помощи украинцам был принят вскоре после начала масштабной войны и предполагает выплату беженцам ежемесячного пособия "800+". Мера носит временный характер, ее необходимо продлевать каждые полгода.

О том, что Польша рассматривает возможность отмены помощи "800+" для украинских беженцев, Навроцкий говорил в середине месяца.

На днях СМИ писали, что в Великобритании большую часть бюджета, выделенного на помощь украинским беженцам, потратили на оплату труда сотрудников местных органов власти и финансирование партнёрских организаций.