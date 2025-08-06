Самые высокие выплаты украинские беженцы в Европе получают в Бельгии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Взрослые беженцы из Украины, не состоящие в браке, получают в Бельгии около 1100 евро в месяц, имеют государственную медицинскую страховку и при необходимости право на государственное жилье.

В Германии украинцы получают гражданское пособие Bürgergeld (бюргергельд), как и немецкие безработные, в размере 563 евро в месяц на человека. Также власти покрывают расходы на аренду жилья и медицинскую страховку.

В Польше нет постоянных выплат: от 190 евро получают только семьи с детьми. Но можно оформить личный идентификационный номер, позволяющий работать или учиться, а также получать бесплатную медицинскую помощь.

В Великобритании выплаты положены детям и пенсионерам, а остальные случаи зачастую рассматривают индивидуально. В целом в стране доступны различные виды поддержки.

В Венгрии украинские беженцы получают около 55 евро в месяц плюс дополнительно 34 евро на каждого ребенка. С прошлого года беженцы из Западной Украины не имеют права на бесплатное размещение в государственных центрах для беженцев.

В Швеции взрослые украинцы без источников дохода получают не ежемесячные выплаты, а лишь суточные - около 190 евро в месяц, а дети - до 140 евро в месяц.

На днях премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал лишить всех украинских беженцев в ФРГ права на получение повышенного пособия Bürgergeld.

Между тем в июле Совет ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до начала марта 2027 года.