Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (партия "Христианско-социальный союз") призвал лишить всех украинских беженцев в ФРГ права на получение повышенного пособия – Bürgergeld (бюргергельд).

Соответствующее заявление политика прозвучало в интервью государственному телеканалу ZDF.

"Не должно быть больше Bürgergeld для всех, кто приехал из Украины", – заявил глава баварского правительства.

По словам Зёдера, это правило должно распространяться "не только на тех, кто приедет в будущем, но и на всех".

Премьер отметил, что подобный уровень пособий украинским беженцам не предоставляет ни одна другая страна, и это, по его мнению, объясняет, почему, несмотря на квалификацию, сравнительно немногие украинцы устроились на работу в Германии.

Напомним, по действующему коалиционному соглашению между СДПГ и ХДС/ХСС, украинские беженцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, должны получать более низкие выплаты.

Те, кто прибыл до этой даты, по-прежнему имеют право на выплаты аналогичные тех, что получают безработные граждане ФРГ. Однако пока эта договорённость не закреплена законодательно, и даже прибывшие после 1 апреля продолжают получать повышенное пособие.

В 2024 году расходы Германии на Bürgergeld составили 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд ушли иностранцам. Их получателям из Украины было в общей сложности было перечислено 6,3 млрд евро. Месячный бюргергельд составляет 563 евро.

Ранее мы писали, что в Германии планируют снизить выплаты новоприбывшим беженцам из Украины.

Война в Украине продолжается 1257-й день. Последние новости с ключевыми событиями 3 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.