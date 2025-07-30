Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить украинцам, прибывшим в США, оставаться в стране до завершения боевых действий.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли украинцам давать убежище, глава Белого дома заявил: "Да. Полагаю, мы это сделаем".

По его словам, в США приезжают много граждан Украины, и власти "работают с ними". Эти слова приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее американские СМИ писали о планах администрации Трампа платить украинцам за отъезд из Штатов.

Также европейская пресса сообщала, что часть украинских беженцев приняли решение покинуть США и вернутся в Европу из-за ужесточения миграционной политики Трампа. Украинцы покидают Штаты после появления информации о том, что Дональд Трамп намерен прекратить действие программы "Объединение ради Украины", которая была реализована Джо Байденом в апреле 2022 года.

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