Трамп намерен разрешить украинским беженцам остаться в США до завершения войны
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить украинцам, прибывшим в США, оставаться в стране до завершения боевых действий.
Об этом Трамп сказал во время общения с прессой.
Отвечая на вопрос журналистов, будут ли украинцам давать убежище, глава Белого дома заявил: "Да. Полагаю, мы это сделаем".
По его словам, в США приезжают много граждан Украины, и власти "работают с ними". Эти слова приводит пресс-пул Белого дома.
Ранее американские СМИ писали о планах администрации Трампа платить украинцам за отъезд из Штатов.
Также европейская пресса сообщала, что часть украинских беженцев приняли решение покинуть США и вернутся в Европу из-за ужесточения миграционной политики Трампа. Украинцы покидают Штаты после появления информации о том, что Дональд Трамп намерен прекратить действие программы "Объединение ради Украины", которая была реализована Джо Байденом в апреле 2022 года.
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