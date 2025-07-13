Часть украинских беженцев приняли решение покинуть США и вернутся в Европу из-за ужесточения миграционной политики президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Украинцы покидают Штаты после появления информации о том, что Трамп намерен прекратить действие программы "Объединение ради Украины", которая была реализована Джо Байденом в апреле 2022 года, через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным издания, этой программой воспользовались более 240 тысяч украинцев.

При этом, после прихода Трампа к власти, часть программ помощи для украинцев было приостановлено. В СМИ пошли слухи, что и в целом программа устройства украинских беженцев в США продлена не будет.

"В условиях неопределённости, вызванной новой иммиграционной политикой США, украинцы больше не уверены в своём будущем. Некоторые решают вернуться в Европу", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что по всей Европе также идет ужесточение политики в отношении мигрантов. Лидеры разных политических направлений, от правых до левых, выступают за более решительные меры.