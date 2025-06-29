По всей Европе идет ужесточение политики в отношении мигрантов. Лидеры разных политических направлений, от правых до левых, выступают за более решительные меры.

Об этом сообщает The New York Times.

Причем, в отличие от США, где действия президента Дональда Трампа вызвали масштабные протесты, европейский сдвиг происходит тише, но считается устойчивым и системным.

Центристы стран Евросоюза все чаще поддерживают подходы консерваторов, направленные на упрощение процедур депортации. Политика "нулевого" приема беженцев, реализованная в Дании, стала ориентиром для других европейских правительств.

В свою очередь ЕС разрабатывает новые правила, которые позволят отправлять просителей убежища в третьи страны. Кроме того, недавно блок договорился о размещении своих пограничников в Боснии и Герцеговине, чтобы усилить контроль на внешних рубежах.

Отмечается, что после всплеска миграции сразу после пандемии коронавируса, в последние два года фиксируется ее устойчивое снижение.

По данным агентства Frontex, за первые пять месяцев 2025 года число прибывших мигрантов сократилось примерно на 20 процентов. Параллельно медленно растет число выдворений.

Учитывая текущие тенденции предполагается, что жесткий курс на сдерживание миграции будет сохраняться и усиливаться.

При этом аналитики считают, что антииммигрантские настроения являются косвенным признаком более широкого разочарования - в связи с уменьшением возможностей для граждан, высокой стоимостью жизни и потерей социального статуса. И само по себе сокращение числа мигрантов эти проблемы в корне не решит.

Напомним, Швейцария будет принимать украинских беженцев только из прифронтовых регионов.

Ранее СМИ писали, что жители Нидерландов начали самостоятельно проверять машины на границе с Германией в поисках мигрантов.