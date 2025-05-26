В ФРГ хотят принять два закона об ограничениях для беженцев и мигрантов.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В среду, 28 мая, в германском Бундестаге пройдет голосование по двум законопроектам, связанным с вопросами миграции.

Беженцам с ограниченным статусом защиты запретят привозить членов семьи в Германию в течение двух лет. Исключение будут делать в отдельных случаях, связанных с тяжелыми семейными обстоятельствами.

"Мы должны значительно сократить факторы притяжения в Германию. Это еще один способ показать, что миграционная политика Германии изменилась", - заявил федеральный министр внутренних дел Александр Добринт (ХДС/ХСС).

Сейчас в страну въезжает около 1000 родственников беженцев с ограниченным статусом защиты в месяц. Более 30 НКО обратились к правительству Германии с призывом отказаться от этого плана.

Второй проект – отмена возможности получить гражданство за три года. Консервативный блок ХДС/ХСС активно выступает против так называемой "турбонатурализации", введенной предыдущей правящей коалицией. В 2024 году срок, после которого можно получить паспорт, сократили до пяти вместо восьми лет, а в случае "исключительной степени интеграции" - до трех лет. В последнем случае заявители должны владеть немецким языком на уровне C1 и продемонстрировать "особые профессиональные или общественные заслуги". Новое коалиционное правительство Германии планирует оставить в силе минимальный срок в пять лет и возможность двойного гражданства.

Ранее сообщалось, что новые власти Германии отменяют распоряжение прежнего правительства, разрешающее просителям убежища въезжать в страну, и будут разворачивать их на границах.

Это изменение является одним из пунктов коалиционного соглашения между ХДС и СДПГ.