Польша и Швейцария раскритиковали усиление контроля на границах Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.



"Я понимаю необходимость усиления погранконтроля. Но это должно применяться прежде всего к внешним границам", - сказал польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Варшаве.

По словам Туска, усиление Берлином контроля на границе Германии с Польшей "не имеет смысла".

"Худшим решением было бы, если бы мы сейчас внезапно ввели контроль. Если кто-то введет контроль на польской границе, на границе с Польшей, Польша также введет контроль со своей стороны", - сказал польский премьер.



"Швейцария сожалеет, что Германия приняла такие меры без консультаций", - заявили в Департаменте юстиции и полиции Швейцарии.

Там "ожидают, что трансграничное перемещение людей и товаров останется без изменений".



Напомним, сегодня новый глава МВД Германии Александер Добриндт заявил об усилении контроля на внешних границах ФРГ. Он восстановил правило, действовавшее до 2015 года, о том, что просителям убежища, прибывшим из безопасных стран ЕС, могут отказывать во въезде прямо на границе. Исключение сохраняется лишь для "уязвимых групп", таких как дети и беременные женщины.

Добриндт анонсировал увеличение числа служащих Федеральной полиции на границах и пообещал, что число отказов во въезде в ФРГ "будет расти шаг за шагом".

Как мы писали, усиление контроля на границах является одним из пунктов коалиционного соглашения между ХДС и СДПГ.

Ранее сообщалось, что украинцы оказались на втором месте среди нелегалов, которым Германия отказала во въезде в прошлом году.