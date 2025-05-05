В ФРГ лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Это открывает путь к назначению министров в новом правительстве во главе с Фридрихом Мерцем.

Как сообщает Deutsche Welle, церемония подписания прошла сегодня в берлинском Шенеберге.

На 144 страницах документа под названием "Ответственность за Германию" партии перечислили цели коалиции. Среди них значатся:

возвращение в страны происхождения соискателей убежища при наличии условий к этому;

остановка федеральных программ приема соискателей убежища, приостановка на два года воссоединения семей для бенефициаров дополнительной защиты - лиц, которым не предоставлено убежище, но разрешено оставаться в стране по другим причинам;

отмена ускоренной натурализации особенно хорошо интегрировавшихся иммигрантов всего через три года;

введение "турбоамортизации" - разрешения компаниям ежегодно в течение трех лет списывать 30% стоимости покупки новых производственных средств за счет налога;

снижение корпоративного налога на прибыль в пять этапов;

снижение подоходного налога для малых и средних предпринимателей;

восстановление компенсации на расход дизельного топлива в сельскохозяйственных нуждах;

повышение привлекательности военной службы.

Что касается состава нового правительства, то в нем впервые в истории страны появится министр родом из России. Министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции в кабинете Мерца станет уроженка России Натали Павлик, представляющая СДПГ.

Семья Павлик переехала из России в Германию, когда ей было 6 лет. В 29 лет Натали стала уполномоченной федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств.

Ранее в ФРГ признали правоэкстремистской популярнейшую партию "Альтернатива для Германии".

СМИ писали, что новое правительство рассмотрит вопрос о ее запрете.