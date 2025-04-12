Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, пока не будет урегулирован российско-украинский конфликт.

Об этом председатель партии "Христиано-демократический союз" (ХДС) сказал в интервью местному изданию Handelsblatt.

"Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза", – заявил будущий глава правительства ФРГ.

При этом политик не исключил присоединение Украины к этим структурам в будущем.

Также Мерц предостерёг союзников от недооценки военных ресурсов Москвы и раскритиковал мнение, что РФ может рухнуть от проблем с экономикой или возникших внутренних протестов.

По его словам, мало надежды на то, "что война в конечном итоге разрешится сама собой, поскольку страна (Россия - Ред.) будет обескровлена или возникнет политическая реакция против режима", – добавил будущий канцлер.

Напомним, как писали в Reuters, "Зелёные" ФРГ против плана кандидата в канцлеры Мерца по созданию фонда в €500 млрд на оборону.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что администрация Трампа спланировала публичный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.