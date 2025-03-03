Администрация президента США Дональда Трампа заранее спланировала публичную перепалку с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом заявил предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, передает журнал Stern.

"По моей оценке, это была не спонтанная реакция на вмешательство Зеленского, а очевидная, целенаправленная эскалация во время этой встречи в Овальном кабинете", - считает он.

Мерц говорит, что пришел к такому выводу, пересмотрев много раз видеозапись резонансной перепалки в присутствии прессы.

"В том, что мы сейчас наблюдаем в Вашингтоне, есть определенная преемственность в череде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности", - сказал он.

Напомним, в западных СМИ разделились мнения насчет того, был ли скандал между Зеленским и Трампом срежиссированной акцией или случился спонтанно.

Сам же президент Украины не считает, что сделал что-либо плохое в ходе перепалки с Трампом. И поэтому не считает нужным извиняться перед ним.

Подробнее о причинах и последствиях перепалки мы писали в отдельном материале.