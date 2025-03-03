Военная помощь от Соединенных Штатов продолжает поступать, Украина рассчитывает на ее продолжение.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с британскими и украинскими журналистами во время визита в Великобританию.

"Мы, безусловно, понимаем, что помощь, которую мы сейчас получаем, это та помощь, которая когда-то была принята Конгрессом США. Новую помощь в Конгрессе пока никто не рассматривал", – рассказал он.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на помощь США, а ее остановка будет "помощью Путину".

"Я думаю, что наши отношения с США будут продолжены", - добавил президент.

Ранее NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп сегодня соберет совещание, на котором могут принять решение по остановке помощи Украине.

Война в Украине идет 1104-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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