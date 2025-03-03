В западных СМИ разделились мнения насчет того, был ли скандал между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом срежиссированной акцией или случился спонтанно.

CNN пишет, что "для опытных дипломатических наблюдателей яростная критика Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете была спланированным политическим нападением, ловушкой, расставленной администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для того, что будет дальше". Также издание пишет, что теперь будет формироваться подготовка проведения саммита Трампа и Владимира Путина.

Британская The Guardian считает, что скандал произошел, потому что Зеленский не внял предварительным советам американцев о том, как себя вести на встрече.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Зеленского заранее просили не поднимать тему гарантий безопасности.

"США ясно дали понять: они хотят обсудить этот вопрос позже, как говорят знакомые с ситуацией люди", - отмечается в статье.

"Эта информация была передана Украине, как и совет, который сенаторы дали Зеленскому в пятницу утром: хвалить Трампа и не обсуждать с ним напрямую вопрос о более сильных гарантиях безопасности", - пишет газета.

Но Зеленский не прислушался к этому совету, что "запустило нисходящую спираль в Овальном кабинете".

Издание считает, что Трамп был готов подписать сделку о недрах и ради нее даже сгладил риторику против Зеленского, открестившись от заявления, что украинский президент - диктатор.

Чиновники из окружения Трампа и после скандала с Зеленским говорят, что президент США все еще хочет подписать сделку о полезных ископаемых. Тем не менее, возможность встречи с Зеленским, которую тот предлагал провести уже без прессы, после произошедшего в Овальном кабинете у Трампа отвергли.

"После встречи Трамп счел дальнейшие переговоры бесполезными, потому что, по его мнению, Зеленский не был готов подписать мирное соглашение с Россией", - говорится в статье.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина всё ещё готова подписать сырьевую сделку с американцами.

Ряд западных СМИ пишет, что в Европе требуют от Зеленского восстановить отношения с Трампом.