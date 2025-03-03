Переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели. Также ускорилась подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

"Ничего не было объявлено публично. Но в частном порядке ходят разговоры о том, что саммит Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь будет ускорен", - сообщает издание.

Также ведется подготовка ко "второму раунду" переговоров США и РФ, который вскоре может состояться в одном из государств Персидского залива.

"Независимо от того, было ли это спланировано или нет, Москва, с ликованием отреагировавшая на перепалку в Белом доме, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели", - пишет CNN.

Между тем Трамп призвал "не волноваться о Путине", чтобы "не закончить как Европа".

"Нам следует меньше волноваться о Путине и больше беспокоиться о бандах насильников-мигрантов, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических лечебниц, въезжающих в нашу страну, - чтобы мы не закончили как Европа!" - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп заявил, что "доверяет" Путину по вопросу прекращения огня.

Ранее СМИ писали, что президент США сегодня соберет совещание по остановке помощи Украине.