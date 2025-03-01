Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помириться с президентом США Дональдом Трампом.

Главу Североатлантического альянса цитирует издание CGTN America.

"Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", – сказал Рютте.

Ранее американский сенатор раскритиковал Европу за поддержку Зеленского после публичного конфликта с Трампом.

"Европейцам, которые заламывают руки и чувствуют себя оскорблёнными тем, что президент Трамп отказался слушать лекции президента Зеленского: милости просим, защитите Украину от Путина", – написал Линдси Грэм в соцсети.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не планировал вступать в полемику с Зеленским в ходе переговоров.

"Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении", – пишут в NBC News.

Также мы сообщали, что Трамп по итогу скандала с Зеленским заявил, что украинский лидер может вернуться для дальнейших переговоров, "когда будет готов к миру".