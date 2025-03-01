После публичной ссоры президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом бывший советник Банковой Алексей Арестович призвал жителей подконтрольных Киеву территорий "собирать тревожные чемоданчики".

Соответствующие публикации появились в соцсетях экс-чиновника.

"Перед началом войны я сказал как-то, что можно разбирать тревожные чемоданчики. Сегодня говорю: можно на всякий случай и собрать. Снова", – заявил бывший советник Офиса президента.

Такое предупреждение Арестович делает в свете личной позиции Зеленского и поддержавшей его Европы.

"Европа и Зеленский проголосовали за продолжение войны", – пишет бывший советник ОП.

"Зеленский предлагает войну. И не просто войну, а войну без американской помощи. За это заплатят своими жизнями солдаты. За это заплатят своими жизнями гражданские. Последующие условия мира для Украины будут хуже", – считает он.

Арестович добавил, что "с Зеленским же нас ждёт только тупой проигрыш на куда более худших условиях и новые тяжёлые жертвы".

При этом он полагает, что Европа не сможет оказать Украине весомую помощь, поскольку не имеет нужное количество оружия, и что ЕС и Британию "заразила украинская болезнь". Кроме того, европейцы не выстоят против дипломатической позиции США, РФ и КНР, которые в целом согласны в необходимости урегулирования в российско-украинского конфликта.

"Последствия "поддержки Европой и Британией" мы увидим в ближайшее время на фронте и в тылу", – анонсирует Арестович.

Ранее Арестович заявил, что США и РФ договорились между собой, а "послевоенная эпоха (Украины - Ред.) будет без Зеленского".

Также экс-советник Банковой считает, что Трамп может ввести санкции против окружения Зеленского.