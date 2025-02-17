Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал самый негативный и самый позитивный сценарии окончания войны в Украине.

Об этом Арестович сказал в эфире у журналиста Василия Голованова.

Самый негативный сценарий, по мнению Арестовича, выглядит так: Украина начинает "воевать" с президентом США Дональдом Трампом, Трамп прекращает поддержку Украины, у ВСУ рушится линия фронта, фронтовики устраивают военный Майдан и "сносят" Зеленского. Россияне, воспользовавшись хаосом внутри Украины, захватывают большую часть Левобережья (Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье), власть берет Валерий Залужный, который останавливает катастрофу срочным миром с Россией.

"Может быть еще хуже – приход Залужного ничего уже не даст, потому что мы попадаем в руину и гражданскую войну", – добавил Арестович.

По мнению экс-советника Банковой, лучший вариант - быстро договориться о завершении войны, после чего постепенно восстанавливать Украину и ее суверенитет.

Ранее Арестович говорил, что не дали закончить войну в 2022-м и требуют ее продолжения сейчас одни и те же люди.

Также Арестович считает, что власти Украины хотят затянуть войну еще на два года.