Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "те же партнеры, которые не дали нам закончить войну в марте 2022-го, настаивают на ее продолжении в январе 2025-го".

Так он прокомментировал в своих соцсетях заявления "высокопоставленных британских офицеров" изданию The Times, критикующих планы Дональда Трампа насчет скорейшего завершения войны.

Арестович отметил, что весной 2022 года Владимир Зеленский согласился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном с тем, что не стоит подписывать Стамбульские соглашения, и продолжил войну.

"А давайте теперь посмотрим, что мы получили за эти три года. Триста тысяч убитых? 30% потерянной территории? Ок, что мы будем иметь через еще год-два-три войны? Миллион убитых? 50 % территории?" - написал он.

"Одно дело не давать закончить войну и подбадривать нас продолжать сражаться, другое дело - реального помогать. А чем нам может помочь Британия? У Британии нет денег. У Британии нет оружия. В Британии тяжелый экономический и внутриполитический и социальный кризис. Так как выглядит сделка? Американцы и европейцы дают оружие и деньги, украинцы - умирают, британские политики подбадривают, Миша Подоляк и остальные из Офиса за ними повторяют", - добавил экс-советник Банковой.

Напомним, осенью 2023 года Давид Арахамия рассказал, что после очередного раунда переговоров в Стамбуле весной 2022-го в Киев прилетел тогдашний премьер Британии и заявил, что "мы не будем с ними ничего подписывать, давай будем просто воевать".

В минувшем октябре Джонсон назвал это чушью.