Бывший генеральный генпрокурор и соратник экс-президента Петра Порошенко Юрий Луценко заявил, что Украине нужно прекращение огня.

Пост на эту тему он опубликовал в своем Фейсбуке.

"Президент Трамп точно не сдаст Путину всю Украину. Но оставит ли наше право на ракетный арсенал сдерживания врага и двусторонние серьезные соглашения о военной помощи, зависит от того, кто будет определять позицию Украины. Поэтому нам нужно прекращение огня. Это откроет возможность провести выборы не столько президента Украины, сколько верховного главнокомандующего, который и будет определять формат мирного соглашения. Выбор прост: Минск или Стамбул. Вооруженная крепость или беззащитная жертва", - написал Луценко, анализируя нынешнее положение дел.

Отметим, что изложенная Луценко точка зрения о необходимости скорейшего завершения войны в последнее время набирает популярность в среде оппозиции, причем не только в партии Порошенко. Оппозиция видит в завершении войны способ разблокировать проведение выборов президента и парламента, на которых, как она рассчитывает, Владимир Зеленский и его политсила потерпят поражение и лишатся власти.

Напомним, по данным соцопросов, которые в последнее время публикуют западные и украинские СМИ, на выборах президента Зеленский может проиграть экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Между тем украинские бойцы считают, что пора заканчивать войну.