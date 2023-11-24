Война могла закончиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет.

Такое заявление сделал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире у журналистки Натальи Мосейчук.

"Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное", – рассказал Арахамия.

На вопрос, почему Украина не согласилась, он ответил, что для этого, во-первых, нужно было изменить Конституцию, во-вторых, нет доверия к россиянам, что они это выполнят. Также он сказал, что в Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и "давайте будем просто воевать".

Отметим, что в СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения, что украинские власти отказались от подписания соглашения весной 2022 года после переговоров с Джонсоном. И теперь, как видим, Арахамия это фактически подтвердил.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, Путин весной 2022 года был готов отвести войска на линию 24 февраля в обмен на нейтральный статус Украины. А участвовавший в переговорах экс-канцлер Германии Шредер заявлял, что Путин был даже согласен вернуть в Украину Донбасс с особым статусом.

В то же время Украина вскоре вышла из переговоров. А Зеленский объявил официальный курс на войну до выхода на границы 1991 года.

Мы писали, что в этом же интервью Арахамия сказал, что Россия сразу же сядет за стол переговоров, если Украина их предложит.