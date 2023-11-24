США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.

Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Делать это, по данным источников, планируют не прямыми уговорами Офиса президента, а сокращая поставки до таких объемов, что ВСУ смогут только обороняться, но не наступать.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — говорит источник в правительстве ФРГ.

При этом Украину хотят поставить в "стратегически выгодную переговорную позицию".

"Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос", — говорят источники.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванный опрос заявило, что в Украине растет количество людей, считающих неизбежными территориальные уступки РФ в обмен на мир.

О возможных переговорах и их связи с выборами в Украине мы ранее писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.

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