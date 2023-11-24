В последнее время в западных СМИ все чаще появляются статьи о возможном окончании войны в Украине на условиях сохранения контроля России над уже захваченными ею территориями - по так называемому корейскому сценарию. При этом растет число сторонников такого сценария среди населения Украины, а на Западе чувствуется усталость от войны.



В этом плане примечателен обнародованный прокурорами на судебном заседании по делу нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко его разговор с Мустафой Найемом. СМИ много писали о той части беседы, в которой нардеп заявляет, что не верит в победу Украины.

Однако Одарченко, по версии прокуроров, сказал еще одну очень интересную вещь, на которую внимание обратили меньше. Из его слов выходит, что намерения Владимира Зеленского провести выборы (разговор состоялся еще до заявления президента о неуместности выборов во время войны) напрямую связаны, по версии Одарченко, с пониманием президента, что его все равно "заставят договариваться" с Россией. Поэтому он хочет переизбраться до того, как это произойдет, ведь из-за переговоров его рейтинг может обнулиться.

"Почему первый (Владимир Зеленский - Ред.) хочет выборы сейчас? Потому что заставят договариваться, и правильно. Зачем нам эти донецкие и луганские, Крым - черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться. Если он (Зеленский - Ред.) выборы не проведет, он обнулится вообще", - процитировал прокурор слова Одарченко.

Сам нардеп позже заявил, что ничего такого не говорил. Однако, судя по всему, эти слова присовокупили к материалам дела и, вероятно, их сможет подтвердить экспертиза.

Отметим, версия о желании Зеленского провести выборы президента и переизбраться на 5 лет, чтобы затем у него были развязаны руки для заключения договоренностей о прекращении войны без выхода на границы 1991 года, в политических кругах Украины ходит уже давно. О ней писали и западные СМИ. При этом официально любые подобные планы украинская власть опровергает.



Впрочем, сейчас и проведение самих выборов под вопросом. Зеленский за последние недели уже несколько раз заявлял, что выборы во время войны неуместны, хотя до того его соратники говорили, что такой вариант рассматривают. Почему концепция вдруг поменялась, "Страна" уже писала: из-за слухов о намерении участвовать в выборах главкома ВСУ Валерия Залужного. Это делало бы победу Зеленского отнюдь не гарантированной. Поэтому президент и решил отыграть назад, поставив вопрос на паузу. Хотя полностью вероятность проведения выборов пока исключать нельзя – до конца декабря у Верховной Рады еще есть время поменять законодательство, если на то будет политическое решение.



Но, безусловно, вопрос о том, заканчивать ли войну, и если да, то когда и на каких условиях, будет определяться прежде всего не планами по поводу выборов, а более базовыми причинами: в первую очередь положением дел и соотношением сил на фронте, ситуацией и настроениями внутри Украины, позицией западных союзников, а также готовностью (или неготовностью) России идти на переговоры.