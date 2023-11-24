В Украине растет количество людей, считающих неизбежными территориальные уступки РФ в обмен на мир. Отмечается, что таких людей "растущее меньшинство".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на социологический опрос (кто и когда его проводил, не указано).

По данным издания, по мере углубления войны в секторе Газа отдельные чиновники США и ЕС задаются вопросом, "могут ли они продолжать финансировать то, что, по признанию главного украинского генерала (Валерия Залужного), находится в тупике".

Хотя украинские официальные лица отмечали "снижение интереса" еще до войны в Израиле. Сейчас же появляются "признаки политической усталости", особенно в США.

С момента визита Владимира Зеленского в Брюссель в конце сентября "давление на Украину усилилось, чтобы она каким-то образом продолжила путь к победе". Однако продвижение на земле оказывается тяжелым, особенно в условиях, когда Запад не смог обеспечить обещанный объем поставок артиллерийских снарядов.

Европейские дипломаты говорят, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться. У них "мало оптимизма" насчет того, что Конгресс США все же одобрит помощь Украине. Однако компенсировать поставки оружия европейцы не смогут.

Также приводится мнение из РФ.

"По словам людей в Москве, знакомых с ситуацией, Россия видит, что перед лицом длительной войны ситуация меняется в ее пользу. По их мнению, у Путина есть два варианта: продолжать упорно работать, чтобы измотать своего противника и его союзников, или попытаться пойти на новый мощный рывок весной. Последнее, вероятно, потребует непопулярную массовую мобилизацию", - пишет издание.

Однако многие в РФ считают, что уверенность российских властей в том, что они смогут "переждать" Запад, является опасным самообманом. Со временем важность Украины как союзника США может возрасти.

Также у РФ недостаточно боеприпасов для проведения значительного наступления в этом году, и пока она не в состоянии самостоятельно удовлетворить свой огромный расход, говорит источник в НАТО. Москва не сможет "бесконечно" расходовать свои ресурсы для поддержания государственных расходов, как она делает это сейчас.

Власти же Украины разочарованы, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб войны и силу российских линий обороны.

"Ожидания от наступления были слишком высокими", - заявил один из ближайших помощников Зеленского.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы остановить войну, отдав РФ Крым и Донбасс, но не пойдет на это.

А накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Украина рискует быть невольно втянутой в мирные переговоры с Россией, если союзники не снабдят Киев оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне.