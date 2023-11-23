Украина рискует быть невольно втянутой в мирные переговоры с Россией, если союзники не снабдят Киев оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне.

Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью LRT, передает Bloomberg.

Отсутствие у Киева ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячный процесс принятия решений в ЕС рискуют поставить Украину в положение, в котором у нее не будет другого выбора, кроме как просить мира, сказал он, подчеркнув, что "это не будет выбор Украины".

"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", - отметил Ландсбергис.

Несколько дней назад Ландсбергис на Совете глав МИД Евросоюза назвал призывы к прекращению огня в Украине сейчас "позорным предложением", сравнив это с тем, как "накормить медведя и пригласить его вернуться позже".

Напомним, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина обеспокоена тем, что на Западе активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров с россиянами по прекращению огня.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой".