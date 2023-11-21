Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой".

Об этом он сообщил в интервью The Sun.

По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.

"Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", - сказал Зеленский.

Он признал, что среди союзников Украины усиливается сомнение в том, что ВСУ смогут "изгнать российские войска", но это никак не скажется на позиции Киева.

"Нам нужно добиться большего успеха на поле боя. И мы сделаем это, мы вернем свои земли, мы будем сражаться за них до конца", - заявил президент.

Он также считает, что Россия будет предпринимать попытки наступательных действий еще длительное время. Это может завершиться только после того, как США и Китай "остановят Россию".

По словам Зеленского, "должен наступить момент", когда китайские и американские власти окажут давление на Москву и она задумается о прекращении боевых действий.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что война в Украине быстро не закончится.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.