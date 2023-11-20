Зеленский на встрече с главой Пентагона пожелал победы Байдену. В ответ Остин пообещал дополнительную помощь
Владимир Зеленский на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином пожелал победы президенту США Джо Байдену.
"Мы желаем ему победы, а он уже определит – где и на каком направлении", – сказал украинский президент.
Пожелание прозвучало в связи с тем, что у Байдна сегодня 81-й день рождения.
Отметим, что в ноябре 2024 года в США состоятся выборы президента, на которые Байден, как считается, будет выдвигаться. Возможно, на эту победу и намекал Зеленский.
Между тем министр обороны США назвал дату новой встречи в формате "Рамштайн": среда, 22 ноября. Остин добавил, что с нетерпением ждет возможности поработать с новым министром обороны Рустемом Умеровым.
Также он сообщил, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн долларов. В пакет войдут боеприпасы для артиллерии и средств ПВО.
Мы сообщали, что на Банковой пытались организовать переговоры Зеленского и Дональда Трампа на фоне блокировки республиканцами военной помощи Украине. Но пока конкретики по этому поводу нет. Сам Трамп ранее ответил отказом на приглашение Зеленского приехать в Украину.