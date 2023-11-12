Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе украинской делегации.

Об этом глава ОП написал в воскресенье, 12 ноября, в своем телеграм-канале.

"В составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Будут встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. "Формула мира" президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем", - сообщил Ермак.

Между тем источники "Страны", близкие к Офису президента, сообщают, что одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - рассказал источник "Страны".

Напомним, недавно Владимир Зеленский отказался прямо отвечать на вопросы журналистов, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа.

Перед этим Зеленский предложил Трампу приехать в Украину, однако бывший президент США отказался.