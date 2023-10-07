Экс-президент США Дональд Трамп снова предложил Украине "отдать" России свои русскоязычные регионы.

Об этом он заявил порталу Just the News.

"Я мог бы договориться о сделке. Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну", - заявил он порталу Just the News.

Ранее кандидат в президенты США уже предлагал подобный вариант в интервью Fox News.

Также Трамп считает, что Украина могла отдать России часть территорий и избежать эскалации. "Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб", - сказал американский политик.

В конце июня Трамп уже заявлял, что Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тогда ответил, что Украина не станет разменивать территорию на мир.

Война в Украине идет уже 591-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Удар по Харькову, РФ тестирует свой Himars, Арестович прогнозирует конфликт Запада с Зеленским".

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