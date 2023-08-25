Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он мог бы быстро закончить войну в Украине.

Об этом американский политик сказал в Х-эфире у экс-журналиста Fox News Такера Карлсона.

"Президент должен работать, он должен вытащить нас из опосредованного конфликта с Россией в Украине. Это можно сделать, это не так уж трудно. Конечно, он [Байден] не способен этого сделать, поскольку он некомпетентен, но эта война должна закончиться немедленно. Не ради той или иной стороны, а просто потому что сотни и тысячи людей гибнут. Представьте, что вы сидите в своей квартире, и вдруг в дом влетают ракеты, и всё рушится. И не важно, это русские или это украинцы, это должно прекратиться. И остановить это довольно просто. Если бы я был президентом, эта война не началась бы", – заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп дал развернутый комментарий о том, как бы он установил мир в Украине "за 24 часа". Политик заявил, что скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому "заключить сделку", а главе Кремля Владимиру Путину пригрозит новыми поставками оружия Украине.

Также бывший президент США говорил, что Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну. В Офисе президента Украины ему ответили, что этого не будет.