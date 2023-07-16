Бывший президент США Дональд Трамп дал развернутый комментарий о том, как бы он установил мир в Украине "за 24 часа".

Об этом политик рассказал в интервью изданию Fox News.

Трамп заявил, что скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому "заключить сделку", а главе Кремля Владимиру Путину пригрозит новыми поставками оружия Украине.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Путину: "если вы не заключите сделку, мы дадим ему (Зеленскому - Ред.) много. Мы дадим им больше, чем они когда-либо получали, если нам придется. Я заключу сделку за один день. Один день", - сказал Трамп.

"Довольно, тебе нужно заключить сделку", - такие бы слова экс-президент США адресовал бы Зеленскому.

Напомним, сегодня издание The Economist сообщило, что в США идет "тщательная и безжалостная подготовка" к победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году.

А недавно газета The Times писала, что если бывший лидер США Трамп в 2024 году снова выиграет выборы и станет президентом страны, в Украине больше не смогут рассчитывать на значительную финансовую и военную помощь.