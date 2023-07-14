В США идет тщательная подготовка к победе Трампа на выборах президента - The Economist
В США идет "тщательная и безжалостная подготовка" к победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году.
Об этом пишет журнал The Economist.
Издание сообщает, что соратники Трампа уже создали несколько аналитических центров для продвижения своего босса.
"У следующей администрации Трампа будут конкретные планы и ноу-хау для их реализации. Это сильно отличало бы его от первого срока Трампа", – пишет издание.
"У нас тогда не было людей, потому что никто не думал, что мы победим", — говорит Стив Бэннон, который руководил кампанией Трампа в 2016-м.
В публикации говорится, что "вторая версия Трампа" может оказаться более дисциплинированной и нацеленной на достижение результатов.
При этом издание считает, что в случае победы Трампа на выборах в 2024 году США могут отказаться от модели либеральной демократии и стать похожими на консервативную Венгрию.
Напомним, осенью прошлого года Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.
В июне Трамп уверенно возглавил рейтинг республиканцев, желающих побороться за выдвижение в президенты от партии.