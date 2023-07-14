В США идет "тщательная и безжалостная подготовка" к победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году.

Об этом пишет журнал The Economist.

Издание сообщает, что соратники Трампа уже создали несколько аналитических центров для продвижения своего босса.

"У следующей администрации Трампа будут конкретные планы и ноу-хау для их реализации. Это сильно отличало бы его от первого срока Трампа", – пишет издание.

"У нас тогда не было людей, потому что никто не думал, что мы победим", — говорит Стив Бэннон, который руководил кампанией Трампа в 2016-м.

В публикации говорится, что "вторая версия Трампа" может оказаться более дисциплинированной и нацеленной на достижение результатов.

При этом издание считает, что в случае победы Трампа на выборах в 2024 году США могут отказаться от модели либеральной демократии и стать похожими на консервативную Венгрию.

Напомним, осенью прошлого года Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.

В июне Трамп уверенно возглавил рейтинг республиканцев, желающих побороться за выдвижение в президенты от партии.