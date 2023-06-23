Президентские выборы в Украине могут пройти только после завершения боевых действий.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью британской корпорации Би-би-си.

"Согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий", - ответил он на вопрос, пройдут ли в Украине президентские выборы в следующем году.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы.

В ответ на это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в условиях действующего в стране военного положения "никаких выборов проходить не может".

"В ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами", - сказал Данилов.

Для проведения парламентских выборов 29 октября 2023 года, как это положено по закону, Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение, а объявить о проведении выборов и начале 28 августа избирательной кампании, которая должна продлиться 60 дней. В соответствии с законодательством очередные выборы президента должны пройти весной 2024 года.