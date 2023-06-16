Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что был бы готов побороться за пост президента США, имей он на это право. Он заверил, что знает, как победить на выборах.

Об этом он сказал в интервью журналисту Крису Уоллесу.

Однако требование конституции о том, что президент должен быть рожден в США, закрывает эмигранту из Австрии Шварценеггеру путь в Белый дом.

На вопрос, принял бы он участие в выборах 2024 года, если бы не конституционный запрет, Шварценеггер ответил: "Ну, да, конечно".

"Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы", - добавил 75-летний Шварценеггер.

В прошлом, с 2003 по 2011 год он уже занимал пост губернатора штата Калифорния.

На днях Шварценеггер признался, что его отец Густав был нацистом и участвовал в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны.

Как мы писали, вчера мэр Майами Фрэнсис Суарез подал документы для регистрации кандидатом в президенты США. Он будет бороться за выдвижение от Республиканской партии. О намерении бороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили девять человек, от демократов - три.