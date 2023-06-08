Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признался, что его отец Густав был нацистом и участвовал в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны.

С таким признанием актёр и политик выступил в новом документальном сериале "Арнольд" от Netflix.

75-летний Шварценеггер рассказал, что рос вместе с братом Майнхардом в маленькой австрийской деревне Таль.

"Наше воспитание было очень жёстким. В доме было много жестокости. Родители нас били", - вспоминает актёр.

Мать Аурелия была "фанатиком чистоты", а отец Густав во время Второй мировой войны был функционером НСДАП. Он служил в вермахте и был ранен на фронте под Ленинградом. Как и другие нацистские солдаты, он вернулся с войны сломленным.

"Возможно, он страдал посттравматическим расстройством и депрессией", - говорит Шварценеггер.

По его словам, отец бил детей ремнём и часто демонстрировал откровенно "шизофреническое поведение". В детстве братья не знали, кто вернётся домой: "хороший отец" или "пьяный отец".

"В три часа ночи он кричал, и мы просыпались с колотящимися сердцами, потому что знали, что это значит. Затем всегда было это странное насилие", - вспоминает звезда.

После войны отец Шварценеггера стал начальником уездной полиции. По словам актёра, и на работе, и дома он был "тираном" и "стремился поддерживать дисциплину в доме".

Густав умер в 65 лет в 1972 году. Арнольд не был на его похоронах.

Напомним, два года назад голливудский актер и политик уже вспоминал о побоях отца.

А в прошлом году Арнольд Шварценеггер вспомнил о своем кумире из СССР и призвал Россию остановить войну.