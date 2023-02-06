Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку.

Об этом сообщает TMZ.

ДТП произошло в Лос-Анджелесе. Шварценеггер ехал на небольшой скорости, а женщина на велосипеде перед ним поворачивала налево. Шварценеггер не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавшую с незначительными травмами госпитализировали. А Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и увез его в ремонт.

Напомним, год назад Арнольд Шварценеггер также попал в аварию в Лос-Анджелесе. Бывший губернатор потерял контроль над своим внедорожником Yukon и врезался в красный Prius. Сам актер остался цел. А женщину, управлявшую легковушкой, пришлось доставить в больницу с травмами.

Ранее мы писали, что Арнольд Шварценеггер появился в новом клипе победителей конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra. Ролик открывается голосовым посланием Шварценеггера. Затем он буквально на секунду появляется в финальных кадрах, позируя рядом с участниками группы. Клип группа сняла во время тура по США.