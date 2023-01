Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер появился в новом клипе победителей конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra. Премьера видео, снятого на песню "Щедрий вечір", состоялась 11 января.

Ролик открывается голосовым посланием Шварценеггера.

"Это мощное послание для всего украинского народа. Особенно сейчас, в это очень-очень тяжелое время. Что у каждого может быть мечта. И вы можете сделать эти мечты явью", - говорит голливудская знаменитость.

Затем он буквально на секунду появляется в финальных кадрах, позируя рядом с участниками группы.

В описании к видео сказано, что Kalush Orchestra записали еще в прошлом году, а клип на нее сняли во время тура по США.

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию щедровки, плюс побывали в гостях у Арнольда Шварцнеггера", - говорится в тексте.

В октябре "Страна" писала, что Kalush Orchestra вместе с финским коллективом The Rasmus выпустили кавер на хит последнего "In The Shadows".

А весной Kalush Orchestra вместе с фондом Сергея Притулы продали на благотворительном аукционе свой кубок победителя "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов. Средства направили на закупку оружия для ВСУ.