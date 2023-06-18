В Евросоюзе отреагировали на решение России провести 10 сентября "выборы" на захваченных территориях Украины. Сообщается, что это попытка РФ "узаконить свой незаконный военный контроль и попытку аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Соответствующее сообщение появилось на сайте представительства Европейского Союза в Украине

"У России нет законных оснований для подобных действий на территории Украины", - заявил пресс-секретарь европейской дипломатии Петер Стано.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих так называемых выборов, столкнутся с последствиями своих незаконных действий", - добавил он.

О том как РФ готовит проведение этих "выборов" и кто в них будет участвовать мы подробно писали здесь.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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