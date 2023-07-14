Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва накануне президентских выборов подписал закон, запрещающий критику власти. Закон был принят нижней палатой парламента 1 июня, затем его одобрил Сенат страны.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Закон запрещает гражданам Зимбабве проводить митинги как внутри страны, так и за ее пределами с критикой властей и призывами к их свержению, а также к военному вмешательству, экономическим санкциям и торговым бойкотам. Подобные деяния будут квалифицироваться как "умышленное нанесение ущерба суверенитету и национальным интересам" страны.

Виновные в указанных преступлениях могут быть лишены гражданства, заключены в тюрьму на срок до 20 лет, а также приговорены к высшей мере наказания, хотя она не применяется в Зимбабве последние 20 лет.

По словам Мнангагвы, закон "будет развивать у зимбабвийцев чувство патриотизма".

"‎Этот закон не направлен на то, чтобы ограничить существование политических партий, он призван побудить народ Зимбабве любить свою страну и перестать ее осуждать", - сказал законодатель из правящей партии ZANU-PF Джозеф Чинотимба. По его словам, закон "‎благородный"‎ и имеет "‎добрые намерения".

Общенациональные выборы пройдут в африканской стране 23 августа.

Как мы сообщали, Эммерсон Мнангагва сменил правителя Роберта Мугабе в 2017 году после военного переворота. Мнангагва будет баллотироваться на второй срок.

Между тем в Украине Владимир Зеленский заявил, что до завершения боевых действий в Украине президентских выборов не будет.