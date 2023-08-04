Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на поражение главы Белого дома Джо Байдена на выборах 2024 года и не намерен делать шаги к мирным переговорам по Украине как минимум до этого времени.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

По данным телеканала, в связи с этим власти западных стран считают маловероятным завершение боевых действий до конца 2024 года.

"Путин надеется, что ему поможет Трамп. Хотя мы не видели ничего явного на этот счёт, полагаю, что все это понимают", — сказал собеседник издания.

Попытка продолжить войну в Украине до президентских выборов в США "является планом Путина", заявил европейский дипломат.

"Выборы в США в следующем году усложняют ситуацию, потому что россияне думают, будто у них есть свет в конце туннеля. Разногласия в нашем правительстве побуждают Путина думать, что политическая поддержка Украины будет подорвана в случае победы Трампа на выборах", — сказал бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Издание пишет, что в связи с этим Украина пытается ускорить освобождение своих территорий, чтобы добиться существенных результатов до президентских выборов в США.

Как мы сообщали ранее, другие западные эксперты считают, что Путин не пытается скорее закончить войну в Украине, а готовится к эскалации конфликта.

Недавно сам президент РФ заявил о невозможности прекращения огня из-за контрнаступления Украины.