Уже несколько месяцев ведутся секретные переговоры о возврате тысяч украинских детей, вывезенных в РФ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Напрямую Украина и Россия общаться по этому вопросу отказались, посредниками выступают Турция и Саудовская Аравия, также в них участвует олигарх Роман Абрамович, который ранее был посредником при обменах военнопленными и заключении "зерновой сделки".

Посредники надеются, что в будущем по этому каналу будет обсуждаться и прекращение войны.

Напомним, именно за депортацию украинских детей МУС выдал ордер на арест Путина.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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