Большинство "мирных планов", обсуждаемых сейчас, подразумевают размен для Украины "мир в обмен на территории".

Об этом пишет немецкий политолог Андреас Умланд в издании Euobserver.

Чаще всего звучит предложение оставить за Россией Крым, а взамен, например, взять остальную территорию Украины в НАТО.

Умланд против такого подхода, поскольку это "означало бы признание того, что сила - это право".

Он говорит, что для многих политиков и дипломатов эта война "представляет всего лишь второстепенное значение".

"Это заставляет их утверждать, что финансовые, военные и политические инвестиции их правительств в оборону, безопасность и инфраструктуру Украины должны быть ограничены или даже остановлены", - пишет Умланд.

Также он заявляет, что нетерпимость Украины по отношению к РФ "раздражает многих наблюдателей по всему миру", для которых "плохой, но скорый мир предпочтительнее благородного, но длительного военного противостояния".

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, призывающие к немедленному миру с Россией, хотят отдать РФ захваченные ею украинские территории.

А президент Бразилии Лула да Силва во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки заявил, что "мир устал" от войны в Украине и не стал называть Россию виновником конфликта.