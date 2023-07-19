Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что "мир устал" от войны в Украине и не стал называть Россию виновником конфликта.

Об этом он сказал во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки, пишет Bloomberg.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что настанет момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной", - сказал Лула да Силва.

Он считает, что Зеленский и Байден также виновны в том, что не смогли продолжить переговоры с Путиным.

Кроме того, Да Силва раскритиковал президента Чили, требовавшего на саммите в Брюсселе "осудить Россию". Он считает, что это связано с "молодостью и неопытностью" политика.

Габриэль Борич Фонт был избран президентом Чили в марте прошлого года.

На саммите он заявил, что в Украине идет "агрессивная, империалистическая, недопустимая война, которая противоречит международному праву. Мы сегодня не смогли согласовать совместное заявление, так как некоторые не хотят назвать это войной против Украины. Дорогие коллеги, сегодня это Украина, а завтра это может быть любой из нас. Важно - уважать международное право, которое несомненно было здесь нарушено. Не обеими сторонами, а одной стороной. Эта страна - захватчик, и это Россия".

Ранее мы писали, что президент Бразилии призвал не искать виновных в войне, а заняться установлением мира в Украине.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.