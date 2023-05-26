Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который сегодня поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, отказался приехать в Санкт-Петербург на Международный экономический форум.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что в данный момент не могу приехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии, наряду с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", – написал он.

Ранее мы представляли версию о разговоре президентов от пресс-службы Кремля. В Кремле заявили, что президент РФ "дал оценки ситуации вокруг Украины, подтвердив открытость российской стороны к диалогу".

В середине апреля Лула да Силва, завершая свой визит в Китай, призвал другие страны выступить посредниками для переговоров Украины и России. По его словам, это уже готовы сделать Бразилия и Китай. Кроме того, президент Бразилии призывал Украину отказаться от Крыма.