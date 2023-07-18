Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны, призывающие к немедленному миру с Россией, хотят отдать РФ захваченные ею украинские территории.

Об этом министр сказал в ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН.

"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: "Нет!" – произнес Кулеба.

Также он сказал, что все, кто предлагает прекратить поддержку Украины, просто стремятся оставить страну беззащитной перед армией РФ, чтобы "быстрее продолжать с Россией привычный бизнес".

Ранее Кулеба заявлял, что некоторые люди в США и других странах Запада продолжают рекомендовать, чтобы Киев как можно скорее вступил в переговоры с Россией. Однако, по его мнению, партнеры должны заставлять Россию, а не Украину, идти на уступки.

Между тем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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