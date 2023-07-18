Мир не может допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней. Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли во время заседания Совбеза ООН.

По его словам, "весь мир хочет мира".

Джеймс Клеверли призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Черное море для судоходства.

"План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", - заявил глава МИД Британии.

Напомним, по данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, 9287 мирных жителей были убиты и 16384 ранены с начала полномасштабного вторжения России.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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